Какие страны претендуют на вступление в Евросоюз

15 декабря премьер самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти передал председательствующей в Совете ЕС Чехии заявку на вступление в Евросоюз. Ранее в этом году заявки на вступление подали Украина, Молдавия, Грузия. Две первые страны уже получили официальный статус кандидатов. На текущей неделе государства—члены Евросоюза также согласовали предоставление статуса кандидата Боснии и Герцеговине, подавшей заявку в 2016 году.

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На сегодняшний день Косово не признают более 60 стран, в том числе члены ЕС: Испания, Кипр, Греция, Словакия и Румыния. Ранее президент Сербии Александр Вучич предупреждал, что подача заявки Приштиной нарушает европейское законодательство и будет свидетельствовать о крахе соглашений между двумя сторонами.