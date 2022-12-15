Скончался гендиректор «дочки» ЛУКОЙЛа Олег Зацепин

Генеральный директор ТПП «Когалымнефтегаз» (входит в ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь») и бывший депутат думы ХМАО-Югры Олег Зацепин скончался на 48 году жизни. Об этом сообщила глава фракции «Единая Россия» в думе Югры Наталья Западнова во «Вконтакте».

«Вместе работали в VI созыве думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Всегда было приятно и комфортно общаться. Оперативно и быстро решал все жизненно важные вопросы для своих избирателей. Профессионал, умный, мудрый, отзывчивый — умел слушать и слышать собеседника. Светлая память!»,— написала Наталья Западнова.

Олег Зацепин родился 10 июня 1975 года в поселке Мирный Куйбышевской (Самарской) области. Он окончил Самарский государственный технический университет в 1999 году. Начал работать на «Когалымнефть» с 1995 года в должности мастера цеха добычи нефти и газа № 5 НГДУ. Гендиректором компании он стал 19 апреля 2018 года. В думу ХМАО его избрали в 2016 году.

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Диана Сунагатуллина