Почти 10 млрд рублей по льготным кредитам привлекли предприниматели Удмуртии

В 2022 году предприниматели Удмуртии привлекли порядка 10 млрд руб. льготных кредитных средств. Как рассказал первый вице-премьер правительства республики Константин Сунцов, речь идет о займах Удмуртского фонда развития предпринимательства и Фонда развития промышленности, а также гарантиях и компенсациях по кредитам на ведение текущей деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Господин Сунцов отметил, что Удмуртия стала первым регионом России, разработавшим необходимую нормативную базу в части компенсаций по кредитам. «Мы возместили предприятиям 44,6 млн руб. — большая часть которых федеральные средства, а размер привлеченных ими кредитов составил 2,6 млрд руб. Это деньги на развитие, новые рабочие места. К этим 10 млрд руб. мы не прибавляем грантовую, инфраструктурную поддержку. Только через Фонд содействия инновациям наши компании получили 412,2 млн руб.»,— рассказал первый вице-премьер республики.

Вместе с тем Константин Сунцов подчеркнул, что объем льготного кредитования бизнеса в республике необходимо увеличивать, а также упрощать процедуру их получения. Так, в 2023 году планируется расширить программу льготного беззалогового кредитования, запущенного совместно с МСП Банком. В частности, изменения заключаются в том, что получить кредит будет возможно и в других системообразующих банках.

«Плюс мы продолжаем работу над промпарком "Ижевск", плюс в 2023 году подаем заявку на создание Особой экономической зоны. Базовый прогноз по инвестициям на следующий год — 141,7 млрд руб., в этом году, напомню, мы ожидаем 130 млрд руб.»,— рассказал Константин Сунцов.

