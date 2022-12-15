Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ, запрещающий продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции на прифронтовых территориях республики. Указ вступает в силу сегодня, 15 декабря.

Таким образом, запрещается продавать алкогольные напитки на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому, Попаснянскому и Сватовскому районам, а также городам Лисичанск, Рубежное и Северодонецк.

Контролировать соблюдение запрета поручено Народной милиции ЛНР, министру внутренних дел региона и начальнику временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в ЛНР.

Региональные власти продолжают вводить точечные ограничения из-за возросшей военной активности Украины. В частности, в отдельных районах ЛНР увеличено время действия комендантского часа, а в Запорожье ограничена продажа алкоголя.

Президент России Владимир 30 сентября подписал соглашение о присоединении к России ЛНР, а также Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей. С 20 октября в четырех регионах введено военное положение.

Подробнее о том, как местные власти пользуются новыми полномочиями,— в материале «Ъ» «Режим разнообразной готовности».

Милена Костерева