Бориса Беккера депортируют из Великобритании в Германию

Немецкий теннисист, бывшая первая ракетка мира Борис Беккер утром 15 декабря был освобожден из колонии в Великобритании, где отбывал наказание за сокрытие активов и доходов в ходе процедуры банкротства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Беккер

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ Борис Беккер

Фото: Арата Ямаока, Коммерсантъ

Как сообщает Press Association без указания источника, господина Беккера депортируют в Германию в скором времени. Немецкая газета Bild сообщает, что он уже направился в аэропорт. Его вещи, по данным издания, остались в колонии.

Изначально Борис Беккер отбывал наказание в мужской колонии Уандсворт в Лондоне. Позже его перевели в Хестеркомб, которая считается тюрьмой для иностранцев, ожидающих депортации.

Газета The Telegraph 7 декабря писала, что досрочное освобождение Бориса Беккера может быть связано с сокращением расходов на содержание британских колоний. По местным законам иностранцы, отбывающие наказание в Великобритании, могут быть депортированы на родину за год до освобождения.

Борис Беккер проживал в Лондоне с 2021 года. 29 апреля 2022 года его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы. Его признали виновным в сокрытии активов на сумму более $2,51 млн. Теннисист стал банкротом из-за долгов перед частными финансистами Arbuthnot Latham & Co. Он не признал вину.

Борис Беккер — победитель шести турниров Большого шлема, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, олимпийский чемпион 1992 года в парном разряде. В 1985 году стал самым молодым победителем Уимблдонского турнира. В 2003 году его избрали в Международный зал теннисной славы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бориса Беккера готовят к вылету».

Лусине Баласян