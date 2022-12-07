Бориса Беккера готовят к вылету

Знаменитый немецкий теннисист, шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер, отбывающий в Великобритании два с половиной года лишения свободы, может выйти из заключения уже на следующей неделе. Британские власти, как сообщает The Telegraph, намерены депортировать Беккера на родину, в Германию. Напомним, что экс-спортсмен был осужден весной этого года за сокрытие доходов и активов в ходе процедуры банкротства. В Германии Беккеру уже готовы предложить работу в местной теннисной ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря политике экономии британских властей на осужденных Борис Беккер отбудет лишь восемь месяцев лишения свободы из тридцати, назначенных ему судом

Фото: Alberto Pezzali / AP Благодаря политике экономии британских властей на осужденных Борис Беккер отбудет лишь восемь месяцев лишения свободы из тридцати, назначенных ему судом

Фото: Alberto Pezzali / AP

Шестикратный победитель турниров Большого шлема Борис Беккер уже на следующей неделе может выйти на свободу. На данный момент 55-летний Беккер отбывает срок в исправительном учреждении Huntercombe в Оксфордшире, куда был помещен в мае этого года. Как отмечает издание The Telegraph, освобождение Беккера всего через восемь месяцев стало возможным благодаря политике британских властей на сокращение расходов на содержание тюрем. Один из пунктов этой политики предусматривает, что все иностранцы, отбывающие наказание в Великобритании, могут быть депортированы на родину за год до даты возможного освобождения. В случае если они не протестуют против депортации, их срок наказания сокращается на 135 дней. С учетом того, что Беккер мог просить об условно-досрочном освобождении уже по отбытии половины срока заключения, власти сочли, что условия для его освобождения соблюдены. Отметим, что по прибытии в Германию Борису Беккеру не придется отбывать наказание — он будет свободен. Но вот вернуться в Англию пока не сможет.

Напомним, что Борис Беккер угодил в громкий скандал, когда выяснилось, что он намеренно вводил в заблуждение конкурсного управляющего, назначенного руководить процедурой банкротства теннисиста. Банкротом Беккер, с 2012 года проживавший в Лондоне, был признан еще в 2017 году. Это случилось вскоре после того, как он не смог вернуть одному из банков £3 млн, взятых на приобретение недвижимости на Мальорке. Однако после запуска процедуры конкурсного производства Беккер, который был обязан сообщить обо всех имеющихся у него активах, напротив, принялся их утаивать. В частности, он скрыл, что у него имеется имущество на £1 млн в родном Лаймене, не сообщил об имевшемся кредите на €825 тыс., не рассказал о том, что владеет акциями примерно на £65 тыс. в одной из компаний. За такие деяния, согласно британским законам, можно получить до семи лет тюрьмы.

По словам Бориса Беккера, все означенное он делал, лишь следуя рекомендациям своих юристов и финансистов. Он также рассказал о том, что после окончания карьеры в 1999 году, по ходу которой только в качестве призовых заработал более $25 млн, а с учетом рекламных доходов — все $50 млн, деньги у него стали быстро заканчиваться. Развод с первой супругой Барбарой Фелтус стоил Беккеру $15 млн и дома в Майами. Вскоре последовала мимолетная встреча в лондонском баре с уроженкой Москвы Анжелой Ермаковой, в результате которой на свет появился еще один ребенок. Наконец, вторая супруга Беккера Лилли Керссенберг родила ему четвертого ребенка. По словам теннисиста, именно содержание детей обходилось ему очень дорого. Плюс он никак не мог привыкнуть к тому, что уже не зарабатывает, как раньше, и продолжал вести привычный образ жизни. Например, только аренда дома в Уимблдоне обходилась ему в £22 тыс. в месяц.

Пока неизвестно, чем займется Борис Беккер после освобождения, но его уже ждут в Ассоциации тенниса Германии. Ее вице-президент Дирк Хордофф заявил Bild, что двери для Беккера всегда открыты и он сможет получить любую свободную должность в ассоциации.

Александр Петров