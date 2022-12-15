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Коммерсантъ FM
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Бывшего сотрудника Twitter приговорили к трем с половиной годам за шпионаж

Федеральный суд Сан-Франциско приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего сотрудника Twitter, признанного виновным в шпионаже в пользу Саудовской Аравии. Как сообщает Reuters, обвинение запрашивало для Ахмада Абуаммо семь лет тюрьмы, аргументируя это тем, что необходим «приговор настолько серьезный, чтобы удержать других в индустрии технологий и социальных медиа от продажи данных уязвимых пользователей».

Ахмад Абуаммо, работавший в Twitter в 2013–2015 годах, был признан виновным в слежке за саудовскими диссидентами и передаче их личных данных властям Саудовской Аравии. Вместе с коллегой он воспользовался имеющимся у них доступом более чем к 6 тыс. аккаунтов пользователей Twitter. В награду за эту работу Ахмад Абуаммо получил от саудовских властей более $300 тыс. и дорогие часы.

Передача личных данных пользователей, включая диссидентов, по мнению обвинения, делала их уязвимыми перед преследованием со стороны саудовских властей. В числе аккаунтов, данные которых передал Ахмад Абуаммо, был и аккаунт Омара Абдулазиза, диссидента и доверенного лица журналиста Джамаля Хашокджи, в организации убийства которого подозреваются власти Саудовской Аравии.

Алена Миклашевская

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