«Газпром» с начала года сократил добычу газа на 19,6%

«Газпром» опубликовал итоги своей работы с 1 января по 15 декабря текущего года. По данным компании, за это время было добыто 394,1 млрд куб. м газа. Это на 96,3 млрд куб. м, или на 19,6%, меньше, чем в прошлом году. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья снизился на 45,1% — до 97,8 млрд куб. м. Спрос на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м).

«Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств»,— говорится в сообщении компании в Telegram. Однако точные цифры экспортного объема не приводятся.

В отчете компании по итогам 11 месяцев отмечалось, что экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье сократился почти наполовину. Снижение потребления газа в 27 странах ЕС составило около 50 млрд куб. м, в Великобритании — более 6 млрд куб. м. 7 декабря «Газпром» превысил суточные контрактные обязательства по поставкам газа в Китай на 16,1%, установив исторический рекорд поставок российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в 2022 году.

Милена Костерева