В Краснодаре «Озеро Лотосов» стало охраняемой территорией

Природная рекреационная зона «Озеро Лотосов» получила статус особо охраняемой территории. Такое решение депутаты приняли на пятьдесят первом заседании городской Думы Краснодара.

Площадь ООПТ «Озеро Лотосов» составляет 474 885 кв. м. Там встречаются ценные виды водных растений и редкие охраняемые виды птиц. «Озеро Лотосов» находится в Прикубанском округе краевой столицы и является популярным местом отдыха краснодарцев.

«Не отнесение вышеуказанного земельного участка к особо охраняемым природным территориям может привести к постепенной трансформации исторически сложившегося природного ландшафта, тогда как создание особо охраняемой природной территории позволит предупредить неконтролируемое изменение существующих природных комплексов, рационализировать хозяйственное управление на данной территории», — говорится в пояснительной записке к проекту решения гордумы краевой столицы (документ опубликован на официальном сайте администрации Краснодара).

Обеспечением функционирования и контролем за состоянием «Озера Лотосов» будет заниматься департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации краевой столицы.

Маргарита Синкевич

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