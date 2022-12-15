Opel обновил электрический кроссовер Mokka-e

Компания Opel обновила электрический кроссовер Mokka — после модернизации модель получила имя Opel Mokka Electric.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Opel Mokka Electric

Фото: Opel Opel Mokka Electric

Фото: Opel

Новинка получила 156-сильный электромотор и батарею на 54 кВт•ч, которая позволила увеличить запас хода без подзарядки до 406 км. Других изменений не предусмотрено. Кузов, интерьер и доступное для электромобиля оснащение не поменялись.

Напомним, премьера последнего поколения Opel Mokka прошла летом 2020 года. В гамме кроссовера помимо электромобиля также доступны версии с бензиновыми и дизельными двигателями.

Максим Вершинин