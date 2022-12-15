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Коммерсантъ FM
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Во Франции во время беспорядков после полуфинального матча на ЧМ погиб подросток

Во французской префектуре Эро во время беспорядков после победы национальной сборной над командой Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре погиб подросток.

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Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Беспорядки в Париже

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

Как сообщила префектура департамента Эро в Twitter, подростка сбил водитель такси. Ему было 14 лет. Водитель такси скрылся с места преступлениях. Позже была найдена его машина, сообщает BFM TV.

В ночь на 15 декабря столкновения между болельщиками и полицейскими прошли по всей Франции. Сообщалось о беспорядках в Париже, Ницце, Лионе и Монпелье. Le Figaro сообщала, что в Париже задержали 115 человек.

Вечером 14 декабря сборная Франции победила команду Марокко со счетом 2:0 и вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Олеся Павленко

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