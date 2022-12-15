РБК: в российских магазинах закончились запасы Pringles

Популярные среди российских покупателей чипсы американского бренда Pringles стали исчезать с прилавков крупнейших магазинов страны, узнал РБК. Торговые сети «Лента» и «Верный» сообщили о минимальных запасах продукции, «Магнит» — о полном их исчерпании.

Ритейлеры также рассказали изданию о планах по замещению исчезающих Pringles товарами отечественных производителей, в том числе чипсами ростовского бренда Bruto. По данным РБК, некоторые российские розничные сети по-прежнему продают чипсы Pringles, произведенные в Польше в июне 2022 года (уже после того, как Kellogg's, производитель Pringles, объявил о прекращении поставок чипсов в Россию).

В компании «Септорг», одном из российских импортеров Kellogg's, РБК пояснили, что Pringles начали завозить в Россию через параллельный импорт два месяца назад. При этом снеки не входят в утвержденный правительством перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту в страну.

В марте представители Kellogg's объявили, что продолжат поставлять в Россию только «основные продукты питания», подчеркнув, что чипсы Pringles к данной категории не относятся. Тогда к аналогичному ограничению присутствия на российском рынке прибегла корпорация Nestle.

Андрей Сапожников