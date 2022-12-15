Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 04:21

В Ангарске начался крупный пожар в промзоне

Более 100 сотрудников МЧС и 25 единиц техники тушат пожар на территории предприятия Ангарской нефтехимической компании (АНХК) в Ангарском городском округе Приангарья. Как отмечает региональное управление МЧС России, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 06:00 по местному времени (1:00 мск).

«Серьезный пожар на технологической установке промплощадки АНХК в Ангарске. Площадь возгорания около 2500 кв.м»,— пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram. Он также сообщил о двух пострадавших в результате инцидента.

В социальных сетях распространяется видео, предположительно, снятое в момент возникновения пожара. На кадрах с камеры наблюдения видна сильная вспышка. Очевидцы также рассказывают о громком взрыве, который услышали жители Ангарска и Ленинского района Иркутска.

Влад Никифоров, Иркутск, Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...