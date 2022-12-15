Татарстану машут флагом

Инициатива Татарстана о введении штрафов и арестов за «явное неуважение» к флагам и гербам субъектов РФ нашла поддержку у других регионов. Положительные отзывы на внесенный в Госдуму законопроект направили Якутия, Коми и республики Северного Кавказа. В правительстве России считают, что принятие такого закона может привести к увеличению штата чиновников, которые будут отслеживать нарушения в интернете. Депутат Госдумы от Татарстана, соавтор документа Айрат Фаррахов соглашается, что у судей и Роскомнадзора «прибавится работы», но считает, что усилия стоят того — законопроект «актуальный и важный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Инициированный Татарстаном законопроект, которым предлагается ввести ответственность за неуважение к государственным символам субъектов РФ, поддержали другие регионы. Согласно думской базе, положительные отзывы на эту инициативу направили законодательные органы как минимум четырех национальных республик. Это Госсобрание (Ил тумэн) Якутии, Народное собрание Карачаево-Черкесии, парламент Кабардино-Балкарии и Госсовет Коми. Отзывы других регионов пока не опубликованы, хотя вчера был последний день, когда принимались предложения и замечания к законопроекту.

Напомним, федеральный законопроект поступил в Госдуму в октябре этого года. Его соавторы — Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов («Единая Россия»)— предложили дополнить ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Сейчас она предусматривает штраф от 30 тыс. до 100 тыс. руб. за «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» и органам власти. По мнению представителей Татарстана, эта статья должна защищать также госсимволы субъектов РФ и предусматривать штрафы за проявление «неуважения» к гимну, флагу или гербу российского региона.

Сама ч. 3 ст. 20.1 появилась в КоАП РФ в марте 2019 года. Она предусматривает санкции в том числе за распространение информации в интернете, которая выражена «в неприличной форме» либо «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность». В частности, штрафы по этой статье получали интернет-пользователи за оскорбление президента России Владимира Путина. Статья была также дополнена ч. 4, которая предусматривает штраф до 200 тыс. руб. или административный арест до 15 суток за повторное нарушение. Если житель страны подвергался наказанию более двух раз, то его могут оштрафовать до 300 тыс. руб., согласно ч. 5 ст. 20.1 КоАП. Таким образом, если Госдума одобрит законопроект Татарстана, то за неоднократное проявление «неуважения» к госсимволам регионов также можно будет получить арест.

Инициатива Татарстана была направлена в Госдуму в пакете с другим законопроектом, которым предлагается обязать провайдеров блокировать те интернет-страницы, где размещена информация с оскорблением государственных символов регионов РФ. Однако отзывы на этот документ Госдума пока не принимала.

Обе инициативы были одобрены Госсоветом Татарстана в июле этого года. Тогда председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин («Единая Россия») отмечал, что это будет «определенный вклад в развитие российского федерализма». В Госсовете указывали, что неуважительных «проявлений» к госсимволам регионов «становится все больше и больше». Один из депутатов рассказал „Ъ“, что парламентарии обнаружили в интернете картинку, где флаг Татарстана был размещен на плавках.

Заместитель председателя комитета по законности единоросс Александр Чубаров отмечал, что подобная норма было в советском законодательстве, когда «охранялись и символы Советского Союза, и его субъектов», но в российском она «пропала». «Получается, флаг есть, гимн есть, а уважения к ним нет»,— сетовал депутат в беседе с „Ъ“.

Отметим, что в КоАП Татарстана есть ст. 2.4. «Незаконные действия по отношению к государственным символам Республики Татарстан». Она предусматривает для граждан штраф до 500 руб., а для должностных лиц — до 1 тыс. руб. за «публичное проявление неуважения к государственному гербу или государственному флагу республики». Речь идет, например, о нанесении оскорбительных надписей, повреждении или уничтожении символов, а также «использовании их с нарушением установленных правил». Однако в Госсовете Татарстана говорили о «наличии проблемы», связанной с невозможностью наказать оскорбивших госсимволы Татарстана интернет-пользователей, если они проживают в другом регионе.

«То, что у нас сейчас является нарушением, уже в соседней республике это не является. Мы считаем это несправедливым и неправильным»,— пояснил вчера „Ъ“ депутат Госдумы Айрат Фаррахов. «У нас много госсимволов регионов. Это герб, флаг и гимн в каждом субъекте РФ. Конечно, за оскорбление должна быть административная ответственность, а если это произошло в интернете, то блокировка сайта»,— считает парламентарий. Он затруднился оценить, поддержит ли Госдума этот законопроект при наличии положительных отзывов от других регионов. «Я считаю, что 50 на 50»,— сказал господин Фаррахов. По его словам, аргументом против этого документа может оказаться тот факт, что его принятие «потребует увеличения людей, которые работают в Роскомнадзоре, которые рассматривают такие дела в судах». «Таких правонарушений очень много. Прибавится работы у тех, кто за это отвечает. Но я продолжу работать над этой темой, потому что считаю это актуальным и важным»,— заключил господин Фаррахов.

В правительстве РФ ранее уже отмечали, что принятие законопроекта может повысить нагрузку на должностных лиц, которые составляют протоколы и рассматривают административные дела. Это «вызовет необходимость увеличения их штатной численности и, соответственно, дополнительных бюджетных расходов», предостерегали там.

Профильный комитет Госдумы (по госстроительству и законодательству) законопроект Татарстана пока не рассматривал. Первый заместитель его председателя Юрий Синельщиков (КПРФ) сказал вчера „Ъ“, что может поддержать инициативу республики. «Наверное, надо бы это дело поддержать. Но надо посмотреть, нет ли препятствий для реализации этого проекта»,— отметил представитель комитета.

Кирилл Антонов