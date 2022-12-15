12,1 процента составила в декабре оценка ожидаемой гражданами годовой инфляции, сообщил вчера Банк России со ссылкой на опрос «инФОМ». Регулятор учитывает этот показатель при принятии решения по ставке — ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 16 декабря. В сравнении с ноябрем (12,2%) оценка будущей инфляции почти не изменилась. Оценка наблюдаемой населением инфляции в декабре снизилась до 16,3% с 17,6%. Согласно вчера же опубликованным данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 6 по 12 декабря замедлилась до 0,19% с 0,58%. Минэкономики сообщило, что в годовом выражении темпы роста потребительских цен ускорились к 12 декабря до 12,65% с 12,5% неделей ранее.