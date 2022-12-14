Франция обыграла Марокко и вышла в финал ЧМ в Катаре

Матч полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре между Францией и Марокко завершился победой французской сборной со счетом 2:0. Франция выходит в финал турнира, где ее соперником станет Аргентина.

Голы в ходе встречи на стадионе «Эль-Байт» забили французские футболисты Тео Эрнандес (5-я минута) и Рандаль Коло Муани (79).

17 декабря пройдет матч за третье место между Хорватией и Марокко, он начнется в 18:00 мск. Встреча аргентинской и французской сборных в финале чемпионата состоится 18 декабря в 18:00.

Подробнее о матче полуфинала — в материале «Ъ» «Чемпионы мира закончили с сюрпризами».

Андрей Сапожников