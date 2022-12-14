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Коммерсантъ FM
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Моряки протестуют у здания СБУ в Одессе из-за задержания лидера ассоциации

В Одессе у здания Службы безопасности Украины (СБУ) протестуют моряки. Они выражают недовольство из-за задержания лидера Ассоциации моряков Кристины Король, сообщает издание «Новини Live», публикуя видео с акции.

Как сообщает издание, участники акции утверждают, что поводом задержания послужила деятельность ассоциации по борьбе с коррупцией в выдаче дипломов морякам и продвижение постановления кабмина, позволяющего морякам выезжать за границу. Член ассоциации рассказал, что сотрудники СБУ пришли домой к госпоже Король сегодня, 14 декабря, утром и задержали ее, а также провели обыски в офисе ассоциации. СБУ о задержании не сообщала.

«У нас уже есть алгоритм от Генштаба, но ОК (оперативное командование — "Ъ".). "Юг" не дает право морякам выезжать за границу. Почему? Мы не знаем. Считаем, что это из-за коррупционной составляющей в военкоматах»,— заявил изданию один из участников акции. По его словам, за разрешение на выезд чиновники требуют $5-10 тыс. По данным «Новини Live», представители ведомства к протестующим не вышли.

Ранее моряки уже проводили акции протеста с требованием разрешить им выезжать за границу. В августе правительство утвердило постановление, разрешающее выезд. Однако спустя почти два месяца после этого, моряки призывного возраста по-прежнему оставались невыездными. Военкоматы не давали разрешения на выезд, ссылаясь на отсутствие инструкций от Минобороны.

Митинг из-за отсутствия возможности получить разрешение на работу за пределами Украины состоялся в Одессе 12 ноября. Тогда был задержан один из участников митинга.

Мария Федотова

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