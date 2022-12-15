«Советский» поступил по-русски

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о хищении более 2,7 млрд руб. из обанкротившегося банка «Советский». Его фигурантами являются уже отбывающий 19-летний срок по делу так называемого ландромата Алексей Соболев, а также бывший акционер «Советского» и экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» Кирилл Ласкин. Именно коллекторскому агентству последнего банк и переуступил права требования по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами, как считает следствие, «по явно заниженной стоимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из питерского банка «Советский» направлено в Выборгский райсуд Северной столицы. За крупные махинации со средствами кредитного учреждения предстоит ответить экс-советнику председателя правления «Советского» Кириллу Ласкину и бывшему управляющему партнеру юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексею Соболеву. Отметим, что последний уже отбывает срок по громкому делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. В июле нынешнего года Тверской райсуд Москвы приговорил его к 19 годам колонии строгого режима. Помимо юридического сопровождения противоправных сделок Алексей Соболев, по версии следственного департамента МВД, участвовал в хищении имущества банка «Советский».

Как полагают правоохранители, именно обвиняемый Соболев и скрывшийся за границей бывший председатель совета директоров этого кредитного учреждения Станислав Митрушин и создали организованную группу для хищений имущества своей финансовой структуры. К участию в преступлении они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова (в 2019 году приговорен за хищения из «Советского» к трем годам), советника председателя правления банка и одновременно гендиректора ООО «Коллектор 19» (в 2017 году признано банкротом) Кирилла Ласкина.

Именно через компанию последнего и осуществлялось хищение активов банка путем переуступки права требования якобы невозвратных кредитов. В частности, в январе 2015 года, примерно за полгода до того, как Центробанк ввел в «Советском» временную администрацию в связи с «признаками неустойчивого финансового положения», банк переуступил право требования якобы невозвратных долгов аффилированному юридическому лицу — ООО «Коллектор 19». В результате ООО приобрело кредитный портфель на сумму более 2,7 млрд руб. всего за 2,1 млн руб. (менее 0,1% от суммы передаваемых прав). Только за полгода коллекторы сумели взыскать с должников более 100 млн руб. При этом сам Кирилл Ласкин, по данным “Ъ”, после задержания утверждал, что никакой уголовной составляющей в этом деле нет, а отношения между своим ООО и «Советским» считал исключительно гражданско-правовыми. Более того, коллектор настаивал на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными».

Отметим, что в феврале 2017 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга по заявлению временной администрации признал договор уступки прав требований по кредитным договорам с физическими и юридическими лицами недействительным.

Напомним, что в 2019 году все тот же Выборгский райсуд отправил за решетку на два с половиной года по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов и бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Заключив досудебное соглашение с Генпрокуратурой, он дал показания об участии в махинациях бывшего руководителя банка Станислава Митрушина. Как установили следователи, похищенные из банка «Советский» деньги направлялись на финансирование управляющей недвижимостью группы компаний «Далпорт Сити СПБ». Эта организация принадлежала господину Митрушину, а одним из ее акционеров являлся все тот же Кирилл Ласкин.

Олег Рубникович