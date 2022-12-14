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Российский рынок целлюлозно-бумажной продукции устойчив к внешним факторам

Александр Бойченко — об итогах работы целлюлозно-бумажной промышленности в 2022 году

О результатах кризисного года для целлюлозно-бумажной отрасли в уходящем году «Ъ-Прикамье» рассказал член наблюдательного совета ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», председатель комитета по госполитике и местному самоуправлению заксобрания Пермского края Александр Бойченко.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Александр Юрьевич, заканчивается 2022 год — непростой год для любого сектора российской экономики. Как переживает этот год отечественная целлюлозно-бумажная промышленность?


— Для мирового и отечественного рынков бумажной промышленности характерна высокая цикличность. Падение цен на продукцию бумажников довольно быстро сменяется их взлетом. Сейчас на мировом рынке цена на картон за ноябрь упала на 20%. Полагаем, что в декабре она упадет еще больше — до 25%. То есть стоимость за два месяца снизится почти в два раза. Причина — нарушение логистических потоков.

— Какие прогнозы по производству картона в 2022 году? Будет спад или сохранятся объемы производства?

— Российский рынок целлюлозно-бумажной продукции относительно стабилен. В 2022 году, по прогнозам экспертов, может сократиться до 10%, прежде всего из-за того, что из страны ушли крупные транснациональные компании, производившие продукцию и поставлявшие ее на экспорт: продукты питания, товары широкого потребления. Но в целом это был неплохой год, объем производства был ненамного меньше объемов 2021 года, который у бумажников считается стабильным периодом.

Главное — в уходящем году российские бумажники не участвовали в разгоне инфляции по стране. Напомню, в этом году инфляция в России составит не менее 10%. Продукция российских бумажников не подорожала. Наоборот, она падала в цене, но потом возвращалась к показателям 2021 года.

— Как чувствуют себя участники рынка ЦБП? Кто-то выиграл из-за санкций?

— Сокращений в отрасли точно нет. Все логистические цепочки, которые были разрушены после 24 февраля, перестраиваются. Это касается и поставок импортных химикатов, «одежды» для бумагоделательных машин. Пермские предприятия смогли перестроить свою логистику благодаря интеграции с другими участниками рынка.

Из выгодоприобретателей ситуации оказались комбинаты, у которых ушли западные конкуренты. Например, ЦБК «Кама» из Краснокамска производит картон для индивидуальной упаковки. До 24 февраля этот продукт импортировался в РФ, в год примерно 300 тыс. тонн. Импорт «встал» из-за санкций. Краснокамские бумажники заняли эту нишу и выходят на производство 200 тыс. тонн в год.

Мы чувствуем, что российские производители пытаются адаптироваться под нужды бумажников. К примеру, на рынке появилась одна молодая подмосковная компания, которая работает на современных технологиях. У нее предприятия стали покупать крахмал.

Среди действующих отечественных предприятий нужды российской бумажной отрасли в химреактивах удовлетворял завод имени Свердлова из Дзержинска (Нижегородская область). Но чтобы ему удовлетворить возросшую потребность российских ЦБК, необходимы инвестиции в расширение производства. Комбинат ждет от бумажников гарантий, что они будут выкупать дополнительные объемы продукции. Пришлось подключать Минпромторг РФ и садиться за стол переговоров.

Сложнее заместить импортное оборудование. Прежде всего, трудности с валами. Их ремонт продолжителен — они шлифуются долго. Пермские производители картона закупили дополнительные валы в Китае.

— Пермские бумажники основной объем продукции поставляют на российский рынок, небольшую часть в начале 2022 года доставляли в Китай. За год вырос экспорт?

— В текущем году увеличили поставки на китайский рынок — по 2 тыс. тонн в месяц. Но дорогая выходит логистика. Очень помогла бы помощь от государства в решении этого вопроса. Помимо политических и логистических ограничений на экспортных поставках продукции негативно сказался укрепляющийся курс рубля.

Китай — перспективный глобальный рынок, но большую часть объемов бумаги — около 10 млн тонн в год — экспортирует из Канады. Если бы на правительственном уровне провели переговоры и договорились с нашим соседом, чтобы он брал в РФ хотя бы десятую часть необходимого ему объема — было бы замечательно.

Вовлеченность государства в проблемы бумажников должна быть более активной. На памяти история 2014 года, когда из-за девальвации рубля сборщикам макулатуры стало выгодно отправлять ее на Украину. Лига переработчиков макулатуры отработала вопрос, подготовила документы и начала стучать правительству в колокола: «Ведь пошел разгон инфляции — сырье уходит и появляется его дефицит!» Вскоре постановлением правительства экспорту макулатуры был поставлен запрет.

— Доля вторсырья в производстве российских ЦБК в 2022 году растет

— По моему мнению, в дальнейшем вытягивать тему роста сбора макулатуры должна система с РОП — расширенной ответственностью производителя, когда производитель продукции добровольно платит сбор за утилизацию своей продукции. Эта система должна заработать в РФ с 1 января 2023 года. Ее ввод в действие будет поэтапным — в течение трех лет.

Успешный опыт в стране есть: уже много лет работает сбор на утилизацию автомобилей, собирающий в год около 100 млрд руб. Мы предварительно посчитали, что экологический сбор по пластику, бумаге и стеклу в год по стране будет составлять примерно 100–150 млрд руб. в рамках системы РОП.

РОП станет экономически выгодным — появятся контейнеры для раздельного сбора вторсырья. Люди станут меньше платить за вывоз отходов из домохозяйств, со своих контейнерных площадок.

— Какие перспективы бумажной отрасли в 2023 году?

— 2023 год будет годом более сильного кризиса. Практически полная аналогия с 2008–2009 годами. Только сейчас у западных экономик ситуация сложнее, прежде всего у американской. Им сложнее обеспечивать эмиссию доллара. Впервые мир переходит на оплату продукции без доллара. Российским бумажникам будет проще проходить этот кризис — объемы и цены уже упали, будем отталкиваться от дна.

Беседовал Вячеслав Суханов

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