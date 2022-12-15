По Каспийскому морю запустили информационную волну

На туркменском курорте «Аваза» прошла встреча лидеров Турции, Азербайджана и Туркмении, главная тема которой звучала более чем амбициозно — организовать поставки туркменского газа в Европу. Эта идея обсуждается очень давно, но особого прогресса до сих пор не было. Теперь, когда желание Европы найти альтернативу российскому газу достигло максимума, шансов на реализацию инициативы становится чуть больше. Впрочем, по мнению опрошенных “Ъ” экспертов, пока что лидеры трех тюркских государств лишь запускают информационную волну, чтобы привлечь внимание потенциальных инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Turkish Presidency Press Office Фото: Turkish Presidency Press Office

К саммиту Турция—Азербайджан—Туркмения, который 13–14 декабря проходил в туркменской туристической зоне «Аваза», готовились долго и основательно. Встреча стала продолжением целой серии мероприятий, указывающих на единство стран региона — как политическое, так и экономическое. Сначала был саммит Организации тюркских государств в Самарканде (см. “Ъ” от 12 ноября). Затем — встреча министров иностранных дел и транспорта Казахстана, Турции, Азербайджана и Грузии в Актау, на которой обсуждались схемы транзита грузов через Каспийское море. Примечательной была и встреча Центральная Азия—ЕС, в рамках которой глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отдельно встретился с замглавы МИД Туркмении Вепой Гаджиевым.

В «Авазе» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган максимально четко сформулировал амбициозную задачу, которую поставили и в Анкаре, и в Брюсселе, и в Баку, и в Ашхабаде. «Пора начинать работы по поставкам туркменского природного газа на западные рынки»,— отметил он, выразив пожелание, что «саммит позволит укрепить стратегическое сотрудничество между странами и тюркским миром в целом».

Как ранее писал “Ъ”, идея строительства газопровода через Каспий теоретически реализуема. Более того, Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в 2018 году, несколько облегчает процедуру согласования: Россия, Иран и Казахстан, которых этот проект напрямую не касается, смогут только выдвинуть против него экологические аргументы, но не наложить вето. Тем не менее проект так и остается проектом, у которого нет ни документального оформления, ни финансирования.

«Мы готовы совершить совместные шаги на благо трех стран в вопросе туркменского природного газа и приняли решение о создании рабочей группы, которая займется его проработкой»,— пояснил, о чем именно договорились лидеры трех стран, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Добавили новых деталей президенты Азербайджана и Туркмении Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов, которые успели поговорить тет-а-тет. «Отдельной темой обсуждения стали перспективы расширения взаимодействия в сфере обеспечения энергетической безопасности, а также создания современной транзитно-транспортной инфраструктуры, с учетом выгодного географического положения стран-соседей, располагающих колоссальными углеводородными ресурсами»,— сообщило туркменское агентство TDH.

«Вероятнее всего, речь будет идти о небольших интерконнекторах, соединяющих туркменские и азербайджанские газовые месторождения,— предположил в беседе с “Ъ” старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.— Это возможно, расстояние между ними километров 20–40. Но объем газа, который можно будет прокачать таким образом, очень мал. Это позволит заявить о диверсификации поставок и союзе между тюркскими странами, но де-факто газ по-прежнему будет азербайджанским».

Другой российский эксперт по Центральной Азии, Андрей Казанцев, был более оптимистичен. Он заверил “Ъ”, что «технических и экономических препятствий» на пути реализации проекта нет, но есть препятствия политические. «Эрдоган использует тактику набега. Сначала он делает заявление, затем наблюдает, кто и как на него отреагировал,— отметил господин Казанцев.— Если будет построен маленький интерконнектор, то сразу может найтись инвестор для большого трубопровода. Тем более что спрос на газ не из России в Европе сейчас огромный. После этого Эрдоган может приехать в Москву и все обсудить с (президентом РФ.— “Ъ”) Владимиром Путиным, причем успешно».

Помимо гипотетического газопровода, в «Авазе» обсуждались и другие транспортные вопросы. Как сообщило издание «Золотой век. Туркменистан», на саммите подписали трехстороннее соглашение между правительствами о торгово-экономическом взаимодействии, а также меморандум о создании совместной консультативной комиссии по таможенному сотрудничеству.

Наконец, президент Азербайджана Ильхам Алиев пытался привлечь внимание к другим транспортным маршрутам, наиболее важным для него. «В настоящее время идут активные работы по созданию Зангезурского коридора (так называют маршрут из Баку в Нахичевань через армянский город Мегри.— “Ъ”). На азербайджанском участке Зангезурского коридора объем выполненных работ по железной дороге составляет 40%, а по строительству автомобильной дороги — 70%. Все работы будут завершены в 2024 году, и в результате будет создан новый транспортный коридор»,— сказал господин Алиев. Упоминать о позиции Армении, у которой идея Зангезурского коридора вызывает очень большие опасения, он нужным не посчитал.

Кроме того, по словам господина Алиева, Азербайджан намерен инвестировать дополнительные $100 млн в уже существующую железную дорогу Баку—Тбилиси—Карс, чтобы увеличить ее пропускную способность с 1 млн тонн до 5 млн.

А турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган решил лишний раз привлечь внимание к своим дипломатическим усилиям по Украине. «Мой диалог с президентами (России и Украины.— “Ъ”) Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским продолжается в этом направлении. Надеюсь, что мы сможем добиться договоренности о прекращении огня, что откроет путь для долгосрочного мира»,— сказал он, напомнив о недавних успехах — зерновой сделке и обмене военнопленными.

Кирилл Кривошеев