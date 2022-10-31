Север—Юг сообразят на троих

Россия предложила Азербайджану и Ирану создать единого логистического оператора на международном транспортном коридоре Север—Юг по модели уже действующей ОТЛК ЕРА, которой на паритетных началах владеют железные дороги России, Казахстана и Белоруссии. Однако, в отличие от маршрута ОТЛК ЕРА, железная дорога на новом направлении развита недостаточно, она даже не сплошная. Развитие путей гораздо активнее идет в сообщении Россия—Азербайджан, чем через границу Азербайджана с Ираном, где грузопоток не превышает 500 тыс. тонн, а для России работа в регионе осложняется конфликтом Азербайджана и Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 28 октября на Евразийском форуме в Баку предложил сформировать на западном маршруте международного транспортного коридора (МТК) Север—Юг (из России через Закавказье в Иран и далее в Индию и другие страны) совместного железнодорожного оператора Россия—Азербайджан—Иран, который «обеспечит сквозной сервис и высокий уровень логистических услуг». В качестве примера такого проекта чиновник привел ОТЛК, контейнерного оператора ОАО РЖД, «Казахстан темир жолы» и Белорусских железных дорог: «Оператор будет выполнять также экспедиторские функции, контрактовать услуги перевозки, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки».

Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов добавил, что планируется заключить с Ираном и Азербайджаном соглашение об организации логистических сервисов: «Предметом станет комплексный сервис по предоставлению транспортно-экспедиционных услуг клиентам стран-участников в формате "единого окна". Такой формат включает организацию внешнеторговых и транзитных перевозок между РФ, Азербайджаном, Ираном и третьими странами. Также в сервисе будет предусмотрена оплата сборов, провозных платежей, услуги по транзитному таможенному оформлению, информационное сопровождение перевозки, услуги погрузки, выгрузки и хранения в железнодорожных терминалах и другие транспортно-экспедиционные услуги, согласовываемые с грузоотправителем». Спикеры не уточнили, речь идет об оперировании всеми грузами или только контейнерными, как в ОТЛК.

ОТЛК после сложной истории отношений участников (см. “Ъ” от 14 декабря 2017 года), к 2018 году сформировалась в нынешнем варианте, где трем странам принадлежит по 33,3% (см. “Ъ” от 5 июля 2018 года). С тех пор она работает по модели «без активов» с незначительными исключениями. Объем контейнерных перевозок ОТЛК ЕРА по маршруту Китай—Европа—Китай через территорию стран-участников быстро рос и в 2021 году достиг 692,5 тыс. TEU. Но резкое ухудшение отношений с Европой ударило по контейнерному транзиту и особенно по ОТЛК ЕРА. По итогам года снижение перевозок должно составить 1,8%, до 680 тыс. TEU.

В отличие от маршрута ОТЛК, железнодорожная инфраструктура коридора Север—Юг развита недостаточно и даже не сплошная: не хватает участка Решт—Астара в Иране, который строят уже долгие годы (см. “Ъ” от 26 октября). Там грузы принимает автотранспорт. Грузооборот коридора Север—Юг растет, но на отдельных участках. Так, ОАО РЖД сообщало, что за девять месяцев через погранпереход с Азербайджаном Самур—Ялама проследовало 5,3 млн тонн грузов — на 55% больше, чем годом ранее. Но речь идет о сообщении Россия—Азербайджан, где, по словам первого замгендиректора ОАО РЖД Вадима Михайлова, на железную дорогу приходится 87–90% грузооборота между странами.

В Иране ситуация сложнее. Как сообщил на форуме вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, по Бакинской декларации, подписанной 8–9 сентября правительствами России, Азербайджана и Ирана, Азербайджан поставил цель к 2030 году довести объем транзитных перевозок по западному коридору МТК Север—Юг до 15 млн тонн: «Это очень хорошая цифра, касается только железнодорожных перевозок. Если учитывать, что по этому направлению по железной дороге с помощью железнодорожного грузового терминала на территории Ирана, который построил Азербайджан, перевозится всего лишь до 500 тыс. тонн грузов».

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, создание единого оператора на МТК Север—Юг будет способствовать развитию направления и снятию барьеров. Однако для РФ работа в регионе осложняется азербайджано-армянским конфликтом. По мнению аналитика, для России здесь выбор стоит между развитием отношений с Азербайджаном и Турцией либо риском снижения экспортного грузопотока. Армянская железная дорога находится под управлением ОАО РЖД. Баку развивает проект Зангезурского железнодорожного коридора для связи Нахичеванской республики Азербайджана с основной территорией через Армению, а 29 октября премьер последней Никол Пашинян в очередной раз заявил, что этот коридор открыт не будет.

Как развивается автомобильная инфраструктура МТК Север—Юг Контекст По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, к 2030 году объем российских грузов по коридору Север—Юг — по всем трем ветвям — вырастет почти в два раза, с текущих 17 млн до 32 млн тонн. «Но основную перспективу, которая возьмет на себя больше половины прироста, мы видим прежде всего в западном маршруте, проходящем через Азербайджан,— сказал он.— Согласно Бакинской декларации, целью должно стать обеспечение к 2030 году провозной мощности западного маршрута Север—Юг всеми грузами с текущих 9 млн тонн до уровня не менее 15 млн тонн грузов». Автомобильные перевозки по коридору Север—Юг, сообщил господин Белоусов, также растут. За шесть месяцев они составили 1,5 млн тонн, что на 1 млн тонн, или в три раза, выше уровня аналогичного периода прошлого года. Минтранс 27 октября сообщил, что общестроительная готовность первого этапа реконструкции автомобильного погранперехода Яраг-Казмаляр с Азербайджаном — 76%, завершение первого этапа запланировано на конец года, второго — на третий квартал 2023 года. Модернизация погранперехода позволит увеличить его пропускную мощность почти в три раза — до 1,4 тыс. транспортных средств и до 5,1 тыс. человек в сутки. Открыто грузовое сообщение через погранпереход Тагиркент-Казмаляр—Ханоба с пропускной способностью до 200 грузовых машин в сутки, в круглосуточном режиме организован пропуск порожнего грузового автотранспорта через пункт пропуска Ново-Филя—Ширвановка. Как сообщил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, Азербайджан активно развивает автомобильную инфраструктуру коридора на своей территории. «Мы совместно завершили строительство автомобильного моста над рекой Самур на границе Азербайджана и России,— сообщил он.— Начато строительство автомобильного моста на границе с Ираном, завершения которого мы ожидаем уже в этом году. Сдана в эксплуатацию современная магистраль Баку—Астара. В этом году завершается капитальный ремонт старой автомагистрали от Баку до границы с РФ, и к полугодию следующего года будет сдана в эксплуатацию новейшая магистраль, которая свяжет российскую границу с Баку. И у нас получается связка от границы с РФ до границы с Ираном, это около 500 км, и если это расстояние большегрузы могли проходить за 12–14 часов, то после сдачи участка от Баку до границы с РФ это расстояние займет около семи часов». Наталья Скорлыгина

Наталья Скорлыгина