Юркие тюрки

В Самарканде в пятницу прошел первый саммит Организации тюркских государств (ОТГ), которая, по словам участников, уже успела превратиться в «уважаемую и признанную международную структуру». На саммите не только намечали планы по усилению политического, экономического и культурного сотрудничества членов ОТГ, но и много говорили о вековой роли тюркского мира — «соединять Восток и Запад, сближая мировые цивилизации». Поэтому не случайно участники встречи вспоминали о российско-украинском конфликте. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан пояснял коллегам, почему ЕС никак не может претендовать на роль посредника и миротворца, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган убеждал, что именно он эту роль сыграет наилучшим образом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры Организации тюркских государств

Фото: AP Лидеры Организации тюркских государств

Фото: AP

Встреча лидеров Организации тюркских государств, которая объединяет Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию и Узбекистан в качестве членов, а также Туркмению и Венгрию в качестве наблюдателей, прошла необычайно помпезно. Создавалось ощущение, что политикам было важно показать: теперь это уже не формальное объединение стран, мало чем связанных друг с другом, кроме близости языков, а полноценный субъект международной политики, с которым придется считаться. В речах о единстве всех тюркских народов от Памира до Карпат даже не раз звучало слово «цивилизация».

Венгрия стала наблюдателем при ОТГ в том числе из-за популярной теории о тюркском, а не финно-угорском происхождении своего народа.

Премьер республики Виктор Орбан даже называл ее «христианской тюркской землей».

«Как известно, древняя тюркская земля тысячелетиями соединяла Восток и Запад, сближая мировые цивилизации и обогащая культуры. Мы по праву гордимся нашими общими великими предками, вписавшими яркие страницы в древнюю историю тюркского мира»,— заявил на саммите хозяин площадки президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. И перешел от прошлого к будущему: «Нет сомнений в том, что мы вместе вступаем в совершенно новый этап развития под девизом "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему прогрессу и процветанию"».

В ходе самаркандского саммита председательство в ОТГ перешло от Турции к Узбекистану, и поэтому президент Мирзиёев пообещал воплощать в жизнь положения концепции «Видение тюркского мира-2040» и принятой в пятницу пятилетней Стратегии Организации тюркских государств. Кроме того, на саммите подписали Самаркандскую декларацию и ряд других документов, а также решили учредить Тюркский инвестиционный фонд.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать в рамках ОТГ еще один фонд — для венчурных инициатив и в целом делать упор на цифровизацию, высокие технологии и образование. Среди высказанных им предложений и планов — создание Центра цифровизации ОТГ на базе международного технопарка Astana Hub, проведение в 2023 году ІІ Тюркской универсиады, формирование «единого образовательного пространства высших учебных заведений».

По решению Шавката Мирзиёева, два участника саммита удостоились Высшего ордена тюркского мира. Это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов — он приехал в Самарканд вместо президента страны, своего сына Сердара. Как утверждается, оба политика долгие годы занимались «активным продвижением интересов и взглядов тюркских стран на международной арене», а также «укреплением единства тюркской семьи».

Между тем в ходе саммита его участники говорили не только о глобальных вещах, но и о вопросах, которые волнуют именно их. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев ожидаемо вспоминал о своей победе во Второй Карабахской войне, приглашая лидеров стран ОТГ посетить Карабах и Восточный Зангезур. Господин Алиев отметил, что «дорогой брат, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган трижды посетил освобожденные территории», а «турецкие компании как подрядчики активно участвуют во многих инфраструктурных проектах». При этом в восстановлении Карабаха принимают участие и другие страны ОТГ — например, правительство Узбекистана строит школу в Физули.

Президент Киргизии Садыр Жапаров был обеспокоен вопросами экономического благополучия. «Экономики наших стран еще полностью не оправились от негативного влияния пандемии коронавируса и уже переживают новые шоки из-за международной напряженности»,— сказал он, не уточнив, что стало причиной этой «напряженности».

Зато премьер Венгрии Виктор Орбан не стеснялся говорить о главной мировой проблеме прямо.

«Задача Венгрии — добиться того, чтобы как можно скорее на Украине было заключено соглашение о прекращении огня и как можно скорее начались мирные переговоры. Только мир может покончить с продовольственным и энергетическим кризисом»,— заявил он. И сразу же жестко раскритиковал политику Евросоюза, которая, по его мнению, только отдаляет перспективу подписания мирного договора. «Мы в Европейском союзе сначала решили поставлять оружие, сперва только нелетальное, а потом ЕС стал поставлять летальное оружие,— посетовал господин Орбан.— Теперь он проводит подготовку военных с Украины на территории европейских стран, и в ближайшие дни будет принято решение о взятии на себя экономического бремени по поддержке украинской экономики. Мы, таким образом, все больше и больше втягиваемся в этот конфликт».

Санкции против РФ, по словам Виктора Орбана, тоже не приближают окончания кровопролития, а к тому же подрывают европейскую экономику.

Уточнять, почему же при принятии подобных решений Будапешт не применял право вето (а напротив, проявлял общеевропейскую солидарность), премьер-министр не стал.

Говорил о необходимости мира между Россией и Украиной и Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы прилагаем необходимые усилия для прекращения продолжающейся девять месяцев войны на Украине путем достижения справедливого мира. Мы также принимаем усилия для предотвращения продовольственного кризиса»,— сказал он, имея в виду зерновую сделку, которую Анкара всеми силами стремится продлить.

При этом вывод российских войск из Херсона на левый берег Днепра господин Эрдоган счел хорошей новостью.

«Конкретных сроков по переговорам, то, когда завершится эта ситуация, сейчас невозможно сказать. Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение»,— сказал он журналистам еще накануне, только вылетая в Самарканд из Анкары.

С Турцией же связан и главный конфуз, происшедший на саммите. Как заявил сначала глава МИДа Мевлют Чавушоглу, а затем и президент Эрдоган, третьей страной-наблюдателем в ОТГ якобы стала Турецкая Республика Северного Кипра (признана только Анкарой). Но затем эту новость пришлось опровергать. «По итогам саммита никакого отдельного решения по Северному Кипру не подписывалось. Узбекистан строго руководствуется нормами международного права, в особенности в вопросах суверенитета, независимости и территориальной целостности государства. О признании Северного Кипра в качестве независимого государства речи быть не может»,— сказал глава узбекского МИДа Владимир Норов. А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев даже напомнил: «Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН». Пресс-секретарь господина Токаева Руслан Желдибай в связи с этим пояснил, что «это заявление глава государства сделал в связи с настоятельной просьбой предоставить Турецкой Республике Северного Кипра статус наблюдателя».

Кирилл Кривошеев