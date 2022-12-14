Россия найдет в Арктике место Китаю и Индии

В России создается Межуниверситетский консорциум политико-правовых исследований Арктики. Речь идет о реакции на бойкот со стороны западных участников Арктического совета, разорвавших связи с Москвой из-за боевых действий на Украине. Российские ученые уверены, что по арктической тематике можно и нужно сотрудничать в том числе и с внерегиональными державами, например Китаем и Индией. В целом участники консорциума убеждены: Арктика еще может быть ареной широкого международного сотрудничества. Однако в нынешних условиях это звучит довольно нереалистично.

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Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ Станция СП-32 на Северном Полюсе

Фото: Ольга Чумаченко, Коммерсантъ

Межуниверситетский консорциум политико-правовых исследований Арктики создается по инициативе МГИМО МИД РФ. Ее уже поддержали несколько вузов: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, Дипломатическая академия МИД России.

При этом к консорциуму, как было объявлено сегодня в ходе церемонии подписания соответствующего соглашения, могут присоединяться и иностранные участники. «Наблюдаю большой интерес к арктической тематике среди дружественных стран. Индийские коллеги отдельно отмечали необходимость сотрудничества по арктической тематике, что раньше делали только китайские партнеры,— рассказал ректор МГИМО Анатолий Торкунов.— Вчера весьма успешно прошла вторая конференция с южнокорейцами, показавшая, что корейцы готовы к сотрудничеству. Они, конечно, живут в режиме, навязанном американцами, тем не менее по арктическому вопросу предпосылки к кооперации имеются».

«Международно-правовые исследования — это приоритет. Наша задача состоит в том, чтобы экономно использовать интеллектуальные ресурсы каждого университета»,— заявил «Ъ» завкафедрой международного права МГИМО Александр Вылегжанин. И добавил: «Главный мотив заключается в том, чтобы сохранить Арктику как арену сотрудничества».

Однако, как показал 2022 год, сделать это будет непросто. На фоне начатой Россией военной операции на Украине работу в совете заморозили семь стран. То есть все, кроме, собственно, самой России: Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В совместном заявлении от 3 марта эти государства объявили, что не будут участвовать в каких-либо мероприятиях под председательством России или на российской территории, поскольку Москва нарушила ключевые принципы международного права, на которых строится в том числе и деятельность Арктического совета: уважение суверенитета и территориальной целостности государств. В числе прочих сотрудничество со всеми российскими организациями поставил на паузу и Университет Арктики. «Эта акция нацелена против наших интересов в регионе, но отменить Россию в Арктике нельзя»,— заявил сегодня Анатолий Торкунов.

Обострение отношений между Москвой и Западом по арктической тематике началось в середине 2010-х годов, когда Россия вернулась к активному освоению Крайнего Севера. Как раз тогда США начали масштабный пересмотр своей арктической политики. «Со времен (44-го президента США.— “Ъ”) Барака Обамы главным приоритетом Вашингтона был Азиатско-Тихоокеанский регион. Сейчас он пытается добавить еще и Арктику, расширять там свои экономические и военно-стратегические возможности»,— пояснил «Ъ» доцент кафедры международных отношений МГИМО Олег Александров.

Администрация Джо Байдена вслед за Бараком Обамой и Дональдом Трампом действительно продолжает курс на усиление влияния в Арктике. Эта цель обозначена в новой региональной стратегии, утвержденной президентом Байденом в октябре.

«Мы максимально расширим наше сотрудничество с арктическими союзниками и партнерами для укрепления нашей общей безопасности и сдерживания попыток агрессии в Арктике, особенно со стороны России»,— говорится в документе.

«Нас не могут не настораживать риторика, действия и стратегические документы партнеров по Арктическому региону, в которых прослеживается акцент на противоборстве, сдерживании, соперничестве»,— заявил «Ъ» посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. По его словам, внешнеполитическое ведомство озабочено активностью Североатлантического альянса в Арктическом регионе и призывает генсека Йенса Столтенберга «к сдержанной политике в высоких широтах».

Однако, по мнению Олега Александрова, курс на конфронтацию в северных широтах будет продолжен. «Учитывая, что все без исключения страны Арктического совета — это страны—члены блока НАТО, вряд ли можно ожидать отдельной линии, отличающейся от линии Вашингтона»,— отметил он.

Напомним, что еще в декабре прошлого года замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил: «Североатлантический союз осваивает Арктику в военных целях, наращивает масштабы учебно-боевой деятельности, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации». В НАТО же всю ответственность за усиление напряженности возложили на Россию. Так, генсек Столтенберг говорил о «возросшем российском присутствии» в регионе. На этом фоне в марте 28 государств—членов НАТО провели на территории Норвегии масштабные военные учения с характерным названием Cold Response 2022 («Холодный ответ 2022»), в которых было задействовано около 40 тыс. человек. Россия также провела ряд крупных учений, а в апреле в арктической зоне военные РФ впервые отработали перехват гиперзвукового оружия и его носителей.

Анастасия Домбицкая