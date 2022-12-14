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Коммерсантъ FM
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Суд арестовал главу жилищного управления правительства Подмосковья по обвинению в коррупции

Тверской суд Москвы арестовал начальника управления Министерства жилищной политики Московской области Вагифа Агаева. Его обвиняют во взятке в особо крупном размере, по делу также проходит ряд его коллег, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Также фигурантами дела являются начальник управления госслужбы администрации губернатора Мособласти Вячеслав Малышев, сотрудницы министерства жилищной политики Мособласти Данара Терехова и Ольга Дягтерева, а также чиновница Мособлархитектуры Мария Королева.

Суд избрал в отношении господина Агаева меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 февраля 2023 года. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ, по этой статье чиновнику грозит от восьми до 15 лет колонии. Другие фигуранты дела заключены под домашний арест до 11 февраля 2023 года, суть обвинений их в адрес в суде не раскрыли.

Мария Федотова

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