«Доверие инвесторов восстанавливается»

2022 год был непростым для российского фондового рынка. Компании из-за геополитических проблем отказывались публиковать отчетность, замораживали выплаты дивидендов. Как изменилось поведение инвесторов? И что в дальнейшем ожидает фондовый рынок? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с генеральным директором аналитического агентства «БизнесДром», председателем комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павлом Самиевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— Как вы считаете, в текущей ситуации насколько пострадало доверие инвесторов и смогло ли восстановиться?

— Безусловно, доверие в какой-то степени пострадало, потому что шоковый сценарий реализовался в этом году. Но, с другой стороны, все понимают причины. Я думаю, что прежде всего доверие подорвано в большей степени по отношению именно к иностранным активам, финансовым институтам. Здесь еще реализовались риски, которые совершенно никто не предполагал — санкционные, ограничительные истории.

А вот по отношению к российскому рынку и бумагам, мне кажется, все-таки доверие восстанавливается. Тем более мы уже видим позитивные новости. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет совершенно другая картина.

— Некоторые компании даже умудряются проводить IPO. Но все же хочется спросить, какие защитные активы есть для инвесторов на российском рынке, учитывая конъюнктуру?

— Прежде всего это бумаги первого эшелона и госбумаги — это, как обычно, наиболее надежные инструменты.

— Вы имеете в виду облигации федерального займа?

— Да, помимо очевидных депозитов, которые, кстати, в этом году показали очень высокую доходность, если мы говорим про инструмент фондового рынка и инструменты с какими-то рисками и с фиксированной доходностью.

— Очень удобным инструментом были бессрочные облигации ВТБ. Сейчас выплаты приостановлены. На что инвесторам рассчитывать? Когда ситуация будет стабилизирована?

— Я не вижу в этом большой проблемы. Во-первых, этот инструмент предполагал, что у банка есть право отказаться от уплаты процентов, это нормальная история. Во-вторых, я думаю, что уже в следующем году ситуация нормализуется, и банк может вернуться и к выплате дивидендов, как и многие другие компании и участники рынка, так и к выплате процентов в соответствии с определенными обязательствами. Следующий год как раз может стать таким периодом восстановления.

— Вся последняя статистика говорит о том, что банковская система действительно восстанавливается, даже убытки не такие большие, и впереди серьезные консолидации. И подобные инструменты, которые были прежде, скорее всего, снова будут перезапущены?

— Я думаю, да. Банковский рынок, вероятно, уже в следующем году покажет хорошие инструменты — и листинг в целом, и крупнейшие игроки, и ВТБ в том числе. Слияние с «Открытием» — это очень существенный фактор, который поддержит и усилит у объединенного банка его рыночные позиции. И сам факт того, что такая сделка одобрена на самом высоком уровне, мне кажется, говорит как минимум о том, что у ВТБ имеется все нормально, в этом плане ресурсы есть. И, в общем-то, в текущей ситуации действительно не очень логично платить дивиденды и проценты по субординированным облигациям. Но это не означает, что в следующем году к этому банки не вернутся.