“Ъ” предлагает читателям узнать поближе лидеров иностранных государств. Герой нового выпуска — глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О новом миропорядке
«Происходит смена положения на вершине мира. При нынешнем положении вещей Китай скоро станет самой мощной экономической и военной державой. Америка находится в упадке. Венгрия с десятимиллионным населением должна умело маневрировать в такой период. Мы в союзе с Западом, но мы также хотим установить выгодные отношения с зарождающейся новой великой державой. Это сложная задача для политиков».
2 марта 2022 года в интервью изданию Mandiner.
О России
«С нашей точки зрения, ЕС ведет примитивную политику в отношении России, он может говорить только "да" или "нет". Нам, с другой стороны, нужна тонкая политика, с пониманием того, что Россия — очень могущественное государство, которое также уважает власть. Так что, если мы не будем конкурентоспособны с русскими в военном отношении, они будут представлять для нас угрозу. С другой стороны, мы должны работать вместе в экономике».
6 апреля 2022 года на пресс-конференции после победы на парламентских выборах.
Об украинском кризисе
«Не знаю, насколько глубокими будут эти изменения. Кто-то говорит о новом железном занавесе, кто-то о потерях. Происходит что-то новое. Когда мы увидим, к чему идет ситуация, мы выработаем новую политику в отношении России. Но при этом мы не можем заранее знать, как европейская политика безопасности будет позиционировать себя в отношении России».
6 апреля 2022 года на пресс-конференции после победы на парламентских выборах.
О санкциях против России
«Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задыхается».
15 июля 2022 года в эфире радиостанции Kossuth.
О Евросоюзе
«Критерии признания верховенства закона имеют все признаки идеологического шантажа. Европейский союз был создан не для того, чтобы превратиться во второй Советский Союз. Но когда критерием международного сотрудничества становится идеология, это все больше напоминает не Европейский, а Советский Союз».
13 ноября 2020 года в эфире государственного венгерского радио.
О футболе
«Мой дедушка говорил мне: когда ты видишь хороший матч, ты должен услышать музыку — если ты не слышишь музыку, это плохая игра. Поэтому в Венгрии, какой бы чемпионат ни выиграли немцы, мы никогда не скажем, что это хороший футбол, потому что мы слышим не музыку, а роботизированный технологический шум».
11 января 2018 года в интервью газете The Guardian.
О семейной политике
«Я никогда не думал, что до этого дойдет. Если бы несколько лет назад кто-нибудь сказал мне, что однажды я предложу зафиксировать в конституции, что отцом должен быть мужчина, а матерью — женщина, я бы, конечно, улыбнулся. Я бы сказал, что цель конституции не в подтверждении очевидных биологических фактов. И теперь я тот, кто инициировал это».
2 марта 2022 года в интервью изданию Mandiner.
О детстве
«Среда, из которой я вышел, не имела никаких особых традиций. Я вышел из такого некультурного, из такого эклектичного… чего-то».
11 января 2018 года в интервью газете The Guardian.
О семье
«Анико (супруга Виктора Орбана Анико Леваи.— "Ъ") строже и последовательнее, я снисходительнее… Мои дочери всегда сбивают меня с ног. А мой сын Гаспар — мой самый большой критик после моей жены».
23 апреля 2015 года в интервью журналу Story.
О миграции
«Миграция разделила Европу на две части. Одна половина — это мир, в котором европейские и неевропейские народы живут вместе. В этих странах не нации, а конгломерат народов. Не Запад, а пост-Запад. И примерно в 2050 году произойдет окончательный демографический сдвиг. Другая половина Европы — мы, центральноевропейцы. Между двумя сторонами идет битва. Мы ведь предлагали оставить друг друга в покое, пусть каждый сам решает, с кем ему жить, но они отказались, и идет битва за то, чтобы мы понравились им».
27 июля 2022 года во время выступления в Свободном университете Балваньос (Румыния).