«С нашей точки зрения, ЕС ведет примитивную политику в отношении России, он может говорить только "да" или "нет". Нам, с другой стороны, нужна тонкая политика, с пониманием того, что Россия — очень могущественное государство, которое также уважает власть. Так что, если мы не будем конкурентоспособны с русскими в военном отношении, они будут представлять для нас угрозу. С другой стороны, мы должны работать вместе в экономике».

6 апреля 2022 года на пресс-конференции после победы на парламентских выборах.