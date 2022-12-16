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Коммерсантъ FM
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Томск ждет Камиля Хусниярова в январе

9 декабря на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Удмуртия» мы рассказали историю одиннадцатилетнего Камиля Хусниярова из Удмуртии («Коровье сердце», Инна Кравченко). У мальчика тяжелый врожденный порок сердца. Он перенес две операции, на место поврежденного аортального клапана хирурги переставили его собственный легочный, а в легочную артерию имплантирован протез. Сейчас протез вышел из строя, надо срочно заменить его клапансодержащим кондуитом Contegra. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 051 898 руб.) собрана. Родители Камиля благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Камиль Хуснияров

Камиль Хуснияров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Камиль Хуснияров

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 9 декабря 25 998 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Удмуртия», «Нижний Новгород», «Оренбург», а также 154 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 21 ребенку на 36 008 388 руб.

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