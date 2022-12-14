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Коммерсантъ FM
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Силуанов предложил смягчить график платежей по отсроченным страховкам

График погашения отсроченных страховых платежей может стать мягче: вместо предусмотренного срока май—октябрь 2023 года их можно будет оплатить равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня. С соответствующим предложением выступил министр финансов Антон Силуанов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Президент это предложение поддержал.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По принятому правительством решению погашение отсрочек за апрель и сентябрь текущего года предусматривается в мае—октябре 2023 года, напомнил господин Силуанов. Однако график по отложенным платежам можно сделать более льготным. «Погасить отсрочку возможно будет равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня следующего года, то есть погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года по май 2024 года»,— сообщил министр (цитата по «Интерфаксу»). Для этого будет необходимо обратиться с заявлением в Налоговую службу.

В марте господин Путин разрешил правительству давать отсрочку по налогам и страховым взносам на 2022 год. В конце апреля он предложил ввести годовую отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Тогда же правительство продлило сроки уплаты страховых взносов для ряда организаций.

Владимир Путин говорил, что программа отсрочки страховых взносов ориентирована почти на 3 тыс. предприятий, где работают около 52 млн человек.

Возможность более поздней уплаты страховых взносов была также предусмотрена в 2020 году — тогда полугодовая отсрочка распространялась на микробизнес, а затем также на малое и среднее предпринимательство.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Отсрочка страховых взносов вызвала вопросы».

Мария Федотова

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