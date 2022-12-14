Жителя Казани осудят за внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

В Казани пойдет под суд 20-летний местный житель. Его обвиняют в предоставлении документа, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Татарстану.

Следствие полагает, что весной этого года обвиняемый с помощью интернета договорился с неустановленным лицом стать фиктивным руководителем юрлица за вознаграждение в 100 тыс. руб. При этом при помощи юристам мужчина подготовил и подписал необходимые документы для создания и регистрации ООО и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, после чего предоставил их неустановленному лицу, которое направило их в налоговую инспекцию, уточнили в СКР. Сотрудники ФНС же были введены в заблуждение и зарегистрировали юрлицо в Кайбицком районе, но во время проверки достоверности адреса юрлица они выявили подлог.

Вину мужчина признал.

"Ъ-Казань"