Ростовский депутат Максим Гелас демобилизован после трех месяцев участия в СВО

Депутат законодательного собрания Ростовской области Максим Гелас демобилизован после трех месяцев участия в специальной военной операции. Об этом сообщает управление по информационной политики заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба заксобрания Ростовской области Фото: пресс-служба заксобрания Ростовской области

Как сказано в сообщении, депутат более трех месяцев «воевал в составе пехотного полка на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике».

«В связи с тем, что Луганская Народная Республика уже является регионом России, изменился правовой статус вооруженных сил ЛНР. Это означает, что теперь и там действуют нормы законодательства Российской Федерации. Поэтому как многодетный отец, у которого пять детей, Максим Валерьевич демобилизован и вернулся к исполнению своих обязанностей в Ростовской области»,— рассказал председатель донского парламента Александр Ищенко, его слова приводятся в сообщении.

После возвращения Максим Гелас назначен заместителем руководителя фракции «Единая Россия» по взаимодействию с военнослужащими и мобилизованными.

Кристина Федичкина