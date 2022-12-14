Михаил Саакашвили прервал голодовку, объявленную сегодня

Бывший президент Грузии, Михаил Саакашвили, приговоренный к шести годам лишения свободы за превышение и злостное использование служебных полномочий, прервал объявленную несколько часов назад голодовку. Об этом говорится в письме Саакашвили, переданном через адвокатов. Ранее экс-президент через адвокатов заявил, что объявляет голодовку в знак протеста против отсутствия видеосвязи с Тбилисским городским судом.

«Одна из причин, что я прерываю голодовку, заключается в том, чтобы не дать повод критикам, что якобы я намеренно наношу вред своему здоровью. Вторая причина и главная — европарламентарии категорически призвали меня отказаться от голодовки и пообещали осуществлять постоянный мониторинг по защите моих минимальных прав»,— написал Михаил Саакашвили (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее о намерении отказаться от приема пищи у порога тбилисской клиники Vivamedi журналистам сегодня, 14 декабря, сообщил его адвокат, Шалва Хачапуридзе после краткой встречи с подзащитным в больничной палате.

Хачапуридзе зачитал заявление экс-президента, в котором говорится, что Саакашвили осознает опасность голодовки для его жизни, но намерен «голодать до тех пор, пока не получит твердые гарантии участия в собственном судебном процессе» методом видеовключения из больничной палаты.

Утром, в ходе судебного заседания о переводе экс-президента в европейскую клинику для лечения, представитель Департамента исполнения наказаний при Министерстве юстиции Грузии заявил, что у ведомства «нет технических возможностей для видеовключения осужденного из клиники». Сторонники Михаила Саакашвили не верят в такое объяснение. Они убеждены, что власти просто боятся обращения бывшего президента к народу Грузии: судебное заседание открыто для трансляции на всю территорию страны.

Саакашвили уже держал голодовку в конце прошлого года и добился перевода из глданской тюрьмы в военный госпиталь города Гори, но затем его перевели в руставскую тюрьму.

С мая текущего года экс-президент лечится в Vivamedi от различных заболеваний эндокринологического и ментального характера. Адвокаты добиваются отсрочки наказания на 12 месяцев и перевода осужденного в Европу для продолжения лечения. Но власти с этим не согласны, прекрасно понимая, что через год Михаил Саакашвили вряд ли вернется, чтобы отбыть наказание.

Министр юстиции Рати Брегадзе обещал опубликовать видеокадры, подтверждающие, что Саакашвили «симулирует болезни, не подчиняется указаниям врачей» и сам провоцирует потерю веса. За последнее время бывший глава государства похудел с 120 кг до 73 кг. Впрочем, глава правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе назвал Саакашвили «преступником, сдавшим 20% территорий страны России» и отметил, что экс-президент «отбудет все шесть лет в тюрьме».

Олеся Павленко, Георгий Двали, Тбилиси