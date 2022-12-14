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Коммерсантъ FM
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Парламент Армении призвал РФ обеспечить разблокировку Лачинского коридора

Парламент Армении призвал Россию обеспечить безопасную связь Нагорного Карабаха с внешним миром. Трансляцию заседания вели местные телеканалы. В соответствии с трехсторонним заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента РФ Владимира Путина Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев.

«Периодические провокации и нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе высвечивают опасность жизнеобеспечения и проживания армян в Нагорном Карабахе. Исходя из сложившейся ситуации, призываем РФ осуществить необходимые действия для обеспечения полного выполнения положений, изложенных в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года»,— говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Из заявления следует, что парламент Армении призвал государства, входящие в Совет безопасности ООН, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ осудить действия Азербайджана и принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и направить в регион миссию для наблюдения за гуманитарной ситуацией.

Вчера, 13 декабря, Совет безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратился к российским миротворцам за помощью в урегулировании ситуации в Лачинском коридоре.

3 декабря представители Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные заблокировали Лачинский коридор, соединяющий их столицу с Арменией. Вступить в переговоры о разблокировке трассы пришлось российским миротворцам. 12 декабря господин Пашинян обсудил ситуацию в Лачинском коридоре с президентом России Владимиром Путиным.

О взаимоотношениях Армении и Азербайджана — в материале «Ъ» «Армения и Азербайджан мирятся на Западе».

Милена Костерева

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