Минфин разместил ОФЗ с переменным купоном на 250 млрд рублей

Министерство финансов на безлимитном аукционе разместило облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) серии №29022 с погашением в июне 2033 года на сумму 250 млрд руб. При этом спрос составлял 524,4 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 96% номинала. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Сегодня, 14 декабря, Минфин проведет еще два безлимитных аукциона по размещению ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН.

Неделю назад Минфин отчитался о размещении ОФЗ-ПК с датой погашения 23 августа 2034 года на сумму 750 млрд руб. Общий объем спроса составил составил 910,7 млрд руб., выручка от аукциона — 721,5 млрд руб.

О ситуации на рынке ОФЗ — в материале «Ъ» «От денег ждут подорожания».

Анастасия Ларина