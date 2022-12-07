Минфин разместил ОФЗ на 750 млрд рублей

Министерство финансов отчиталось о размещении сегодня, 7 декабря, облигаций федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) серии 29023. Министерство продало весь выпуск на 750 млрд руб., с датой погашения 23 августа 2034 года.

Общий объем спроса составил 910,7 млрд руб., выручка от аукциона составила 721,5 млрд руб., сообщает Минфин. Ранее рекордная сумма по итогам размещения была установлена 16 ноября — 820 млрд руб.

Ставка процента по ОФЗ-ПК меняется в течение всего периода обращения. Обычно размер купона привязывают к ключевой ставке ЦБ.

Мария Федотова