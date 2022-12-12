От денег ждут подорожания

Инвесторы в условиях неопределенности не желают рисковать и поэтому идут в короткие долговые бумаги. В результате ставки по коротким ОФЗ опустились до полуторалетнего минимума, а спред в доходности к длинным бумагам расширился до максимума с начала года. При этом Минфин продолжает наращивать заимствования на долговом рынке для финансирования бюджетного дефицита. Однако пока участники рынка не ожидают подъема ставок, хотя указывают на сохраняющиеся инфляционные и геополитические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В начале недели спред между доходностью коротких и длинных выпусков ОФЗ расширился до максимального значения в этом году, составив 336 б. п. Еще месяц назад он не превышал 200 б. п., а в конце лета составлял 137 б. п. Этому способствует не только снижение ставок коротких облигаций, но и рост доходности долгосрочных. По данным Московской биржи, в понедельник, 12 декабря, доходность самого короткого четырехмесячного выпуска ОФЗ опускалась до 6,33% годовых, минимума за полтора года. При этом средняя доходность длинных выпусков ОФЗ (с погашением через девять лет и больше) выросла до 10,9% годовых, тогда как в конце лета не превышала 10% годовых. «Спред между кратко- и долгосрочными ОФЗ является индикатором состояния рынка. Чем он меньше, тем стабильнее и более предсказуемы перспективы, лучше ликвидная позиция банковской системы»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Стремительное снижение доходности коротких бумаг происходит на фоне роста активности инвесторов. В понедельник объем торгов по трем выпускам с погашением до одного года составил 2,5 млрд руб., что в пять раз выше объема торгов по семи выпускам длинных бумаг.

По словам портфельного управляющего «Альфа-Капитала» Евгения Жорниста, на минувшей неделе на рынок пришло много средств от погашения выпуска ОФЗ. Минфин заплатил инвесторам 350 млрд руб., часть которых ушла на покупку новых бумаг (см. “Ъ” от 8 декабря), а часть вылилась на вторичный рынок. «Интерес к краткосрочным ОФЗ может формироваться и за счет розничных инвесторов, поскольку доходность по таким инструментам выше, чем, например, по сопоставимым по срочности банковским депозитам»,— отмечает Владимир Евстифеев.

Интерес к ОФЗ поддерживается ожиданиями участников рынка относительно пятничного заседания ЦБ, на котором все опрошенные ждут сохранения ключевой ставки на текущем уровне. «С момента предыдущего заседания в конце октября стабильные компоненты инфляции остаются околонулевыми при сохранении умеренного потребительского спроса»,— отмечает портфельный управляющий УК «Система Капитал» Павел Митрофанов. По словам начальника отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимира Малиновского, на фоне сохранения низких темпов роста потребительских цен и необходимости улучшения условий кредитования российских предприятий для поддержания экономического роста в начале следующего года ключевая ставка может быть снижена.

Антон Силуанов, министр финансов, 8 декабря: «В текущем году, в конце года, активно выходим на финансовый рынок с заимствованиями, с тем чтобы минимизировать траты средств ФНБ».

Эти ожидания традиционно повышают привлекательность вложений в ОФЗ и ведут к снижению их доходностей. Но в условиях повышенной неопределенности, как отмечает портфельный управляющий УК ТРИНФИКО Екатерина Горбунова, они отдают предпочтение коротким ОФЗ, которые сейчас выглядят относительно безопасным инструментом. В динамику же долгосрочных ОФЗ закладываются более долгосрочные ожидания сроком три—пять лет, которые менее радужные из-за сохраняющихся геополитических и санкционных рисков. Давление на доходность длинных бумаг оказывают особенности бюджетной политики, считает Владимир Евстифеев. За три месяца Минфин привлек на открытом рынке свыше 2,5 трлн руб., и все размещенные бумаги были срочностью 9–14 лет.

Расширение спреда между короткими и длинными ОФЗ произойдет в случае, если перспективы ужесточения ДКП появятся в комментариях ЦБ, отмечает Екатерина Горбунова. Важное значение для рынка будет иметь размер дефицита бюджета и сохранит ли Минфин параметры аукционов ОФЗ. «Увеличение дефицита бюджета из-за роста госрасходов при одновременном ухудшении доходной части уже начало проявляться в ноябре. Тем не менее величина текущего спреда доходностей ОФЗ на участке двух—десяти лет в размере более 200 б. п. является максимальной за последние десять лет. По нашим оценкам, это указывает на ограниченное пространство для повышения длинных ставок в отсутствие геополитической эскалации»,— отмечает Владимир Малиновский.

Виталий Гайдаев