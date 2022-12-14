В Свердловскую область завезли почти 50 тыс. банок ушедших из России Pepsi и Mirinda

Из Европы в Свердловскую область завезли 47,5 тыс. жестяных банок газированных напитков Mirinda и Pepsi, которые ранее закрыли производство и бизнес в России. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. Страной отправления указана Польша, хотя сами напитки были произведены на заводе в Германии. После уплаты таможенных платежей в размере почти 400 тыс. руб. таможенники все же пропустили партию Pepsi и Mirinda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«За последние недели уральские таможенники оформили почти 40 тыс. литров безалкогольных сильногазированных напитков двух крупнейших мировых брендов. Декларации выпускались без дополнительного фактического контроля в установленный законом срок», — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

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