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Антон Аверин с партнерами хочет строить жилой комплекс возле Борского моста

Специализированный застройщик «Хутор» планирует построить жилой комплекс в Канавинском районе, в границах улицы Сергея Акимова, Волжской набережной и автомобильного подхода к Борскому мосту. Строительная компания подконтрольна бывшему заместителю губернатора Антону Аверину и его бизнес-партнеру Валерию Антипову.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», осенью руководство ООО СЗ «Хутор» обращалось к губернатору Глебу Никитину с просьбой согласовать использование пяти земельных участков общей площадью 7,3 га под строительство ЖК и поручить органам власти оказать содействие в изменении разрешенных видов использования территории. На одной из площадок находится пустырь с парковками, другие участки представляют собой временную полосу отвода автомобильной дороги или ранее предоставлялись под стройплощадку при возведении второго Борского моста.

Источники в областном правительстве утверждают, что прошение застройщика было удовлетворено при условии, что в ЖК будет запланирована школа и решен вопрос с благоустройством участка берега. Антон Аверин отказался от комментариев по этому проекту.

Иван Сергеев

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