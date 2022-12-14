Челябинская область вошла в первую десятку регионов РФ по росту долговой нагрузки

По итогам десяти месяцев 2022 года Челябинская область вошла в число регионов РФ с наибольшим увеличением долговой нагрузки и сокращением собственных доходов бюджета. Такую информацию представило рейтинговое агентство «Эксперт РА», проанализировавшее консолидированные бюджеты субъектов РФ.

Так, Челябинская область заняла шестое место по темпам наращивания долговой нагрузки. На 1 ноября объем долга составлял 16,4% от общего размера собственных налоговых и неналоговых доходов бюджета. Это на 5,6 процентных пункта больше, чем годом ранее. Лидерами по наращиванию долговой нагрузки стали Магаданская область (+9,8 п. п.), Чукотский автономный округ и Чечня, где показатель вырос на 8,9 п. п. в каждом из регионов.

Кроме того, Челябинская область вошла в число восьми регионов РФ, где по итогам десяти месяцев произошло сокращение собственных доходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их объем упал на 2,7% или 6,8 млрд руб., до 247,8 млрд. Наибольшее снижение доходов наблюдалось в Белгородской и Липецкой областях – на 12,5% и 11,3% соответственно, а также в Калининградской области – на 7%.

В целом, по данным аналитиков, в январе-октябре 77 российских регионов продемонстрировали положительную динамику доходов. Объем консолидированного долга субъектов РФ вырос на 4% относительно начала года, при этом долговая нагрузка снизилась с 19,9% до 18,3% по причине опережающего роста налоговых и неналоговых доходов. Рост долговой нагрузки наблюдался в 29 регионах.