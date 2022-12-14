К поискам пропавшего в горах Сочи туриста подключили частный вертолет

На третий день поисков пропавшего в горах Сочи туриста было решено задействовать частный вертолет. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

9 декабря двое мужчин отправились в поход, но позже они разделились. Один из них остался в эко-поселении Ажек, а другой ушел в сторону горы Семеновский Шпиль через хребет Алек. К вечеру 11 декабря второй должен был выйти в городскую черту, но связи с ним нет до сих пор.

13 декабря дежурному МЧС удалось связаться с пропавшим туристом, но он был уже дезориентирован, и выяснить его местонахождение не удалось. В итоге поисковый отряд «Лиза-Алерт» привлек к поиску частный вертолет. Во время облета пилот обнаружил в лесу огни, похожие на костер или фонарь, и передал координаты спасателям.

«На данный момент спасатели пока не обнаружили в указанном районе следов пребывания туриста, с большой долей вероятности пилот мог увидеть одного из участников поисковых групп», - отметили в ЮРПСО МЧС России.

В итоге 14 декабря площадь поиска была увеличена. Сейчас спасатели обследуют район реки Ушхо, хребтов Ажек и Прохладный.

Татьяна Ручкина

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