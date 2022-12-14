«Францию представит Жюльен Крёзе»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о подходе к работе 36-летнего художника и скульптора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Edward Berthelot / Getty Images Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Новости о том, кто будет представлять ту или иную страну на предстоящей 60-й Биеннале современного искусства в Венеции, множатся, как снежный ком. Вслед за эпической Эстонией о своем участнике заявила Франция. А это уже очень серьезный экспонент, обладающий собственным национальным павильоном в Джардини.

Итак, республику представит 36-летний французско-карибский художник Жюльен Крёзе, живущий и работающий в Париже. Он стал весьма популярен после того, как получил награду Camden Arts Centre Emerging Artist Prize на ярмарке Frieze в Лондоне в 2019-м. За последний год у него были музейные выставки в Luma в Арле и в Camden Art Centre в Лондоне. Также уже были персональные проекты в Париже в Центре Помпиду в 2021-м и в Токийском дворце в 2019-м.

Этот скульптор (как и в случае с Эстонией, заметьте) известен своими подвесными скульптурами, а также настенными инсталляциями из найденных предметов. Вот его типичная работа — висящая на стене рама с каракулями и загогулинами внутри. А вот ее авторское название — «Субъективное наследие, в нас есть неизвестные части, которые с каждым днем немного все более нас изолируют. Нам это снится, так много фантасмагорических, цифровых иллюзий, что остается только перечислить наши ночные кошмары: Раковина — Краснобрюхий ортодоксальный крылан из Тринидада и Тобаго — Мачете — Кокаин — РНК-мессенджер — Голова краснобрюхого орталида из Тринидада — Английский лев — Сахарный тростник». Это прошлогоднее произведение.

Крёзе — художник и поэт, и это заметно. Исследует свои отношения с родиной предков на Мартинике, опытом диаспоры и историей французского колониализма. В целом все как обычно в старушке Европе. Выбрали его единогласно комиссией в составе директора Центра Помпиду-Мец Кьяры Паризи, министра Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна и министра культуры Франции Римы Абдул-Малак. Все же показательно, правда, что здесь, как и в Эстонии, отборщиками оказались дамы.