Инфекционная больница в Камышине заработает на следующей неделе

Строящаяся в Камышине Волгоградской области инфекционная больница примет первых пациентов 19 декабря. Об этом стало известно сегодня во время визита на объект губернатора Андрея Бочарова.

Больница построена с нуля. До этого инфекционное отделение горбольницы №1 представляло 17 коек в приспособленном здании.

В новом корпусе разместятся 60 коек, палаты интенсивной терапии, лаборатория.

Специалисты завершают монтаж и проверку оборудования -стационарный и передвижной рентген-аппараты, четыре аппарата ИВЛ, газификатор, станцию слежения с мониторами, функциональные кровати, УЗИ экспертного класса и другое.

Губернатор отметил, что в случае необходимости количество коек можно будет увеличить почти в два раза.

В отделение будут госпитализировать больных из Камышина, Камышинского, Котовского, Руднянского, Жирновского и Ольховского районов со смешанными болезнями, с неустановленным диагнозом и находившихся в контакте с больными особо опасными инфекциями.

Подобные объекты действуют в Волжском и Калаче-на-Дону, в следующем году планируют сдать объект в Михайловке, после чего власти приступят к строительству аналогичного медучреждения в Волгограде.

В Камышине рядом с больницей планируют построить поликлинику на 800 посещений в смену.

Марина Ковалева