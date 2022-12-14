Российские и белорусские боксеры восстановлены в рейтингах WBA

Россияне и белорусы восстановлены в рейтингах Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В заявлении организации говорится, что спортсмены из России «не являются солдатами или частью правительства», поэтому они не имеют какого-либо отношения к конфликту на Украине.

При этом отмечается, что любой спортсмен, который высказывается в поддержку военной операции на Украине или принимает в ней участие, будет немедленно отстранен.

Решение о восстановлении российских и белорусских боксеров было принято после продолжительного обсуждения всеми членами комитетов в ходе конвенции WBA, которая прошла в воскресенье, 11 декабря, в Орландо.

28 февраля на сайте WBA было опубликовано заявление, в котором говорилось, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков. При этом статус действующих чемпионов мира или отдельных регионов был сохранен. После начала военной операции на Украине WBA, Всемирная боксерская организация (WBO), а также Международная боксерская федерация (IBF) и Всемирный боксерский совет (WBC) отказались признавать и утверждать турниры и поединки в России из-за ситуации на Украине.