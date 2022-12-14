Алексей Текслер пообещал вернуть домой многодетного мобилизованного

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время прямой линии пообещал жительнице Магнитогорска решить вопрос с возвращением из зоны специальной военной операции ее мобилизованного мужа. В семье трое несовершеннолетних детей, сейчас это является основанием для отсрочки.

Алексей Текслер отметил, что еще до соответствующего решения Министерства обороны РФ он просил военного комиссара Челябинской области Андрея Максурова на призывать жителей региона с тремя несовершеннолетними детьми. «Но есть случаи, когда эти люди были мобилизованы, - отметил губернатор. – Вместе с омбудсменом мы составили списки этих граждан, они в Министерстве обороны. Сейчас закрыли почти все вопросы по мобилизованным, и этот тоже закроем».

Алексей Текслер добавил, что ему «сегодня же дадут информацию», где находится муж обратившейся к нему жительницы Магнитогорска. «Я думаю, что в ближайшее время, если он еще не вернулся, то обязательно вернется»,- сказал глава региона.