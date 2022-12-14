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Бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год утвержден с дефицитом 2,2 млрд рублей

Дума утвердила бюджет Нижнего Новгорода на 2023 год. Доходы спланированы в размере 48,6 млрд руб. (+10% к первоначальному плану 2022 года), расходы – 50,9 млрд руб. (+14%). Дефицит, таким образом, составит 2,2 млрд руб.

Собственные доходы города составят 23 млрд руб., что на 3,4 млрд руб. больше первоначального плана на 2022 год. Остальные 25,6 млрд руб. – межбюджетные трансферты.

Как депутаты обсуждали городской бюджет

В структуре расходов 58% запланированы на социальную сферу: образование, культуру, социальную политику, развитие физической культуры и спорта. На инвестиционные расходы выделили 11,9 млрд руб.

Ожидается, что дефицит бюджета Нижнего Новгорода сохранится в 2023-24 годах. К 2025 году планируется профицит.

«Бюджет отвечает текущей экономической ситуации и задачам развития Нижнего Новгорода. Предусмотрено финансирование не только исполнения всех социальных обязательств, но и заложены немалые средства на модернизацию городской инфраструктуры»,– сказал председатель городской думы Олег Лавричев.

Анастасия Еремина

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