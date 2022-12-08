Казну дошлифовали поправками

Депутаты думы Нижнего Новгорода приняли окончательные поправки к проекту городского бюджета на 2023 год. Он останется дефицитным, расходы в размере 50,9 млрд руб. более чем на 2 млрд руб. превысят изначально запланированные доходы. Однако Нижний Новгород ждет еще пару десятков миллиардов рублей из бюджета РФ на строительство метро. Пока эти средства не пришли, депутаты на 225 млн руб. увеличили программные расходы, распределив эти деньги на конкретные цели из резервного фонда. Не все депутатские пожелания нашли отражения в бюджете, но в администрации города обещают в течение следующего года изыскать дополнительные средства и на ремонт асфальта в школах, и на благоустройство дворов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские депутаты постучали по дереву в надежде на дополнительные доходы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские депутаты постучали по дереву в надежде на дополнительные доходы

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На совместном заседании комиссий думы Нижнего Новгорода депутаты окончательно согласовали параметры проекта городского бюджета на 2023 год и рекомендовали его к принятию. Доходы муниципальной казны спланированы на уровне 48,62 млрд руб., расходы — 50,9 млрд руб., дефицит бюджета составит 2,27 млрд руб.

В последних правках по просьбе бюджетной комиссии администрация перераспределила 20,5 млн руб. с обслуживания муниципального долга на поддержку малого и среднего бизнеса: субсидии начинающим коммерсантам и на возмещение затрат при создании или модернизации производств.

Еще на 225,3 млн руб. за счет резервного фонда администрации были увеличены программные расходы. В частности, свыше 165 млн руб. в Нижнем Новгороде потратят на проект «Чистое небо» по избавлению центра города от висячих электропроводов (наружную проводку будут прятать в подземные кабельные каналы). Свыше 35 млн руб. решили направить на снос объектов: от незаконных торговых точек до расселенных аварийных домов по линии КУГИ.

Депутаты вносили отдельные поправки.

Зампред гордумы Николай Сатаев попросил, чтобы город нашел средства на проектирование пристроя к 168-й школе: «Это вопрос надо решать до конца, пристрой необходим как воздух!». Директор департамента финансов Юрий Мочалкин ответил, что глава города в курсе и деньги в следующем году будут выделены. Комиссия по городскому хозяйству рекомендовала запланировать 179,5 млн руб. на ремонт асфальта в трех десятках детсадов и школ. Ранее депутаты просили у областных властей 1,12 млрд руб. на замену разбитого покрытия в течение трех лет на территориях школ и детсадов.

Однако в заксобрании и областном правительстве идею выделить сразу миллиард на перекладку асфальта встретили прохладно. Юрий Мочалкин отказывать не стал, сообщив, что в проекте муниципального бюджета средств на ремонт и капремонт учреждений образования заложено в полтора раза больше. По словам финансиста, вопрос на контроле у главы города и в 2023 году в мэрии предложат решение этой проблемы. Депутаты просили увеличить и финансирование ремонта дворовых территорий. В мэрии в ответ заявили, что областной бюджет пока денег на эти цели не выделил, поэтому администрация в меру сил будет ремонтировать дворы за счет экономии на конкурсах по проектам формирования комфортной городской среды.

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман назвал годовой финансовый план «бюджетом определенности». По его словам, при подготовке документа помимо «кулуарных обсуждений» впервые удалось организовать рабочее и техничное взаимодействие администрации и депутатов, последним даже раздали таблицы с описанием работы над их поправками.

«Часть депутатских предложений сразу по щелчку пальца не решить. Но в процессе консультаций и переговоров консенсус находится, и это важное достижение нашей работы. А бюджет не догма, это живой и постоянно меняющийся документ», — заметил господин Фельдман и постучал по деревянной столешнице в надежде на то, что в будущем году городские доходы будут расти.

По его словам, сверстанный проект бюджета пока не учитывает будущих миллиардных перечислений из вышестоящих бюджетов на строительство метро. Власти города ждут в 2023 году поступления 25 млрд руб. за счет средств инфраструктурных бюджетных кредитов. В гордуме уверены, что объективные экономические трудности России, связанные с проведением военной спецоперации, не приведут к сокращению федеральных вливаний на развитие нижегородской подземки.

Еще одним заметным инфраструктурным проектом за счет бюджета РФ в 2023 году должна стать модернизация очистных сооружений Нижнего Новгорода. Как отмечал «Ъ-Приволжье», реконструкция станции аэрации до конца 2024 года будет стоить 10,8 млрд руб., и АО «Нижегородский водоканал» уже начало авансировать подрядчика.

Поскольку работы будут финансироваться в рамках инвестпрограммы общества, в гордуме также одобрили перечисление полученных бюджетных денег в качестве капитального гранта и платы концедента (Нижний Новгород является стороной по долгосрочному концессионному соглашению с водоканалом).

Иван Сергеев