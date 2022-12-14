В Бурятии СКР возьмет образцы ДНК у учеников школы в рамках расследования дела об осквернении фото ветеранов ВОВ

Следователи следственного отдела по Железнодорожному району Улан-Удэ СКР по Республике Бурятия обратились к руководству школы №41 с просьбой о содействии в получении образцов ДНК учеников, необходимых для проведения анализа в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту осквернения фотографий ветеранов ВОВ. Как сообщили «Ъ» в комитете по образованию администрации Улан-Удэ, образцы ДНК запрашиваются только у мальчиков с 5-го по 11-й класс.

«Процедуру будут проводить лишь с согласия родителей учеников. Действия проводятся строго в рамках законодательства»,— уточнили в комитете.

В администрации школы «Ъ» рассказали, что дело, расследуемое СКР, было возбуждено 22 ноября. За день до этого в расположенном неподалеку от учебного заведения сквере Пограничников неизвестные распылили черную краску на стенды с фотографиями ветеранов ВОВ.

СКР Бурятии подтверждает проведение «определенных процессуальных мероприятий, связанных с идентификацией лиц», в связи с обнаруженными на месте происшествия ДНК-следами. В ведомстве также подчеркивают, что сдача тестов будет проводиться «на добровольной основе».

Влад Никифоров, Иркутск