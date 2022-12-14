Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новая Mazda CX-90 станет гибридом

Компания Mazda представила очередной тизер кроссовера CX-90, который станет флагманской моделью в Северной Америке.

Mazda CX-90

Mazda CX-90

Фото: Mazda

Mazda CX-90

Фото: Mazda

Новинка станет самым крупным автомобилем премиального семейства Large Product Group, построенного на разработанной специально для него платформе. Ранее было заявлено, что модель получит рядный 6-цилиндровый двигатель, а сейчас для машины анонсировали версию e-Skyactiv PHEV. Это будет первый подключаемый гибрид Mazda в США.

Официальная премьера Mazda CX-90 состоится в январе 2023 года. Напомним, в 2021 году японская марка анонсировала пять новых кроссоверов — Mazda CX-60 и Mazda CX-80 для Европы, а. также Mazda CX-50, Mazda CX-70 и Mazda CX-90 для США и некоторых стран Европы.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...