Производитель цемента Holcim продал российский бизнес

Один из крупнейших в мире производителей цемента швейцарская компания Holcim объявила, что продала российское подразделение местному руководству. В сообщении отмечается, что местная компания будет работать под другим брендом и вести операционную деятельность самостоятельно, без связи с головным офисом.

«Holcim подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному руководству. С новыми владельцами бизнес будет работать независимо под другим брендом. Закрытие сделки будет подлежать одобрению регулирующих органов»,— говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сделка не окажет существенного финансового влияния на Holcim, поскольку в 2021 году на ее долю в России приходилось менее 1% объемов выручки.

Российское подразделение управляет четырьмя цементными заводами: в Воскресенске и Коломне (Московская область), в поселке Ферзиково (Калужская область) и в Вольске (Саратовская область). Также компании принадлежит три карьера по добыче нерудных материалов в Карелии.

В июле российское подразделение Holcim сообщило о попытке рейдерского захвата ее активов. По его данным, неизвестные подали документы в Федеральную налоговую службу для изменения состава входящих в Holcim юридических лиц.

Об уходе Holcim из России — в материале «Ъ» «Holcim расцементирует отношения».

Анастасия Ларина