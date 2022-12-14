Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производитель цемента Holcim продал российский бизнес

Один из крупнейших в мире производителей цемента швейцарская компания Holcim объявила, что продала российское подразделение местному руководству. В сообщении отмечается, что местная компания будет работать под другим брендом и вести операционную деятельность самостоятельно, без связи с головным офисом.

«Holcim подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России местному руководству. С новыми владельцами бизнес будет работать независимо под другим брендом. Закрытие сделки будет подлежать одобрению регулирующих органов»,— говорится в сообщении.

Компания отмечает, что сделка не окажет существенного финансового влияния на Holcim, поскольку в 2021 году на ее долю в России приходилось менее 1% объемов выручки.

Российское подразделение управляет четырьмя цементными заводами: в Воскресенске и Коломне (Московская область), в поселке Ферзиково (Калужская область) и в Вольске (Саратовская область). Также компании принадлежит три карьера по добыче нерудных материалов в Карелии.

В июле российское подразделение Holcim сообщило о попытке рейдерского захвата ее активов. По его данным, неизвестные подали документы в Федеральную налоговую службу для изменения состава входящих в Holcim юридических лиц.

Об уходе Holcim из России — в материале «Ъ» «Holcim расцементирует отношения».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...