Gloria Jeans намерена выйти на рынки Азии и Израиля

Ростовская сеть магазинов одежды и аксессуаров Gloria Jeans планирует выйти на рынки Азии и Израиля. Об этом изданию Shopper's рассказал основатель и председатель совета директоров компании Владимир Мельников.

Оба проекта находятся в разработке, при этом в сторону Азии уже «сделаны практические шаги», а Израиль «рассматривается как один из возможных вариантов», приводятся в издании слова господина Мельникова.

Сейчас магазины Gloria Jeans, кроме России, работают в Беларуси и Казахстане. Примерно по 20% продукции шьется в России, Китае и Вьетнаме. Остальное приходится на Турцию, Индию и другие страны.

В конце прошлого года Gloria Jeans собиралась прийти в Польшу, Болгарию, Чехию, Германию и США. В этом году стратегия развития сети изменилась «в соответствии с повесткой», пояснил Владимир Мельников.

Ранее предприниматель рассказывал, что компания собирается арендовать площади в торговых центрах, освободившиеся после H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas.

Кристина Федичкина