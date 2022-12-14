Прокуратура Башкирии внесла представление председателю госкомитета по жилстройнадзору

Прокуратура Башкирии внесла представление в адрес председателя госкомитета республики по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина, по результатам которого 27 сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности госкомитета по жилстройнадзору, в частности, бездействие сотрудников по организации проверок по обращениям граждан, затягивание сроков рассмотрения жалоб.

«При наличии оснований для организации контрольных (надзорных) мероприятий в отношении управляющих организаций заявителям отказывалось по формальным поводам», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства не в полном объеме и несвоевременно вносили в единый реестр контрольных мероприятий сведения о профилактических проверочных мероприятиях.

Влада Шипилова

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